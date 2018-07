London (AFP) Die britische Regierung will die Ladenöffnungszeiten am Sonntag ausweiten, um Händlern eine Chance im Konkurrenzkampf mit dem Onlinehandel zu geben. Finanzminister George Osborne teilte am Dienstag mit, er wolle Bürgermeistern und örtlichen Behörden die Möglichkeit geben, über die Sonntagsöffnungszeiten selbst zu entscheiden. Der Plan sei Teil seines Haushalts, den er am Mittwoch veröffentlichen wolle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.