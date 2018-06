Teheran (AFP) Der Iran und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) haben bei ihren jüngsten Gesprächen in Teheran nach iranischen Angaben einen "bedeutenden Schritt" zur Ausräumung verbleibender Fragen zum Atomprogramms gemacht. Der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation, Behruz Kamalwandi, sagte laut der Nachrichtenagentur Irna am Dienstag, die Gespräche über eine mögliche militärische Dimension des Programms am Montag seien "konstruktiv und zukunftsorientiert" gewesen. Der IAEA-Besuch zeige die "ernsthafte Entschlossenheit beider Seiten zur Vertiefung ihrer Kooperation".

