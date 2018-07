Rom (AFP) Die italienischen Behörden haben am internationalen Flughafen von Rom 600.000 nachgemachte Kondome aus China beschlagnahmt, die mangelhaft sterilisiert und mit gesundheitsgefährdenden Chemikalien hergestellt worden waren. Die gefälschten Präservative seien in Schachteln verpackt gewesen, die perfekt die Verpackungen großer Marken imitierten, erklärte die Finanzpolizei am Dienstag. Vertrieben worden seien sie über Albanien.

