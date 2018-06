Rabat (AFP) Hunderte Anwälte haben in Marokko zwei Frauen ihre Hilfe angeboten, die sich wegen des Tragens enger Kleider seit Montag vor Gericht verantworten müssen. 500 Anwälte hätten sich registriert, um die beiden jungen Frauen zu verteidigen, doch hätten bei der ersten Verhandlung am Montag nur 200 im Gerichtssaal teilnehmen können, sagte die Leiterin der Frauenrechtsorganisation LDDF, Fouzia Assouli, am Montagabend der Nachrichtenagentur AFP. Die Anwälte hätten sich abgewechselt, Argumente zur Verteidigung der 19 und 23 Jahre alten Friseurinnen vorzubringen.

