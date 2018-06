Cambrai (SID) - Der Soloerfolg von Tony Martin (Cottbus/Etixx-Quick Step) am vierten Tag der 102. Tour de France war in der Geschichte der Großen Schleife der 77. Etappensieg eines Deutschen. Im Vorjahr hatten die deutschen Radprofis mit sieben Tageserfolgen - vier Marcel Kittel, zwei Martin und einer André Greipel - eine Bestmarke aufgestellt. In diesem Jahr ist es der zweite deutsche Tagessieg nach Greipels Triumph am letzten Sonntag.

Deutscher Tour-Rekordetappensieger ist der ehemalige Sprinter-Star Erik Zabel (Unna) mit zwölf Erfolgen von 1995 bis 2012. Martin näherte sich mit seinem fünften Tagestriumph Dietrich Thurau auf Platz sechs der deutschen Bestenliste an. In den letzten drei Tour-Ausgaben hat der Zeitfahr-Spezialist immer mindestens eine Etappe für sich entschieden. - Die Liste der deutschen Etappensieger bei der Tour de France auf einen Blick:

12 Erik Zabel: 1995/2, 1996/2, 1997/3, 2000/1, 2001/3, 2002/1

8 Rudi Altig: 1962/3, 1964/1, 1966/3, 1969/1

8 Marcel Kittel: 2013/4, 2014/4

7 Jan Ullrich: 1996/1, 1997/2, 1998/3, 2003/1

7 André Greipel: 2011/1, 2012/3, 2013/1, 2014/1, 2015/1

6 Didi Thurau: 1977/5, 1979/1

5 Tony Martin 2011/1, 2013/1, 2014/2, 2015/1 (Stand 7. Juli 2015)

3 Olaf Ludwig: 1990/1, 1992/1, 1993/1

2 Jens Voigt: 2001/1, 2006/1

2 Rolf Gölz: 1987/1, 1988/1

2 Klaus Peter Thaler: 1977/1, 1978/1

2 Rolf Wolfshohl: 1967/1, 1970/1

2 Otto Weckerling: 1937/1, 1938/1

2 Erich Bautz: 1937/2

1 Heinrich Haussler: 2009/1

1 Marcus Burghardt: 2008/1

1 Linus Gerdemann: 2007/1

1 Matthias Kessler: 2006/1

1 Marcel Wüst: 2000/1

1 Jens Heppner: 1998/1

1 Willi Oberbeck: 1938/1

1 Heinz Wengler: 1937/1

1 Kurt Stöpel: 1932/1

* Die Etappensiege von Stefan Schumacher (2008/2) wurden von Tour-Veranstalter ASO annulliert