Kuwait-Stadt (AFP) Die Aufklärung des Selbstmordanschlags auf eine schiitische Moschee in Kuwait-Stadt Ende Juni ist vorangekommen. Wie das kuwaitische Innenministerium am Dienstag mitteilte, wurde der Sprengstoff von den saudiarabischen Brüdern Madsched und Mohammed al-Sahrani transportiert. Sie hätten den Sprengstoff am Vortag des Anschlags in einem Kühlschrank über die Grenze gebracht und dort an einen weiteren Eingeweihten übergeben, der ihn an den Selbstmordattentäter übergab, hieß es. Bei dem Anschlag waren am 26. Juni 26 Menschen getötet und 227 weitere verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.