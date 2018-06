Madrid (AFP) Auf den Kanarischen Inseln ist eine Frau wegen der mutmaßlichen Rekrutierung von Mädchen und Jugendlichen für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien festgenommen worden. Die in Arrecife auf der Insel Lanzarote festgenommene Frau habe "direkte Kontakte mit Mitgliedern von Daesch" gehabt, erklärte das spanische Innenministerium am Dienstag unter Verwendung der arabischen Bezeichnung für die IS-Miliz. Sie werde verdächtigt, für die Jugendlichen Reisen in die Gebiete unter Kontrolle der Extremistengruppe organisiert zu haben.

