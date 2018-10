London (SID) - Maria Scharapowa (28) hat in Wimbledon zum 20. Mal in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht. Die Weltranglistenvierte aus Russland, die 2004 zum bislang einzigen Mal im All England Club triumphiert hatte, gewann gegen die ungesetzte Coco Vandeweghe aus den USA nach dem ersten Satzverlust im Turnierverlauf nach 2:45 Stunden 6:3, 6:7 (3:7), 6:2.

Im Halbfinale am Donnerstag könnte es zum Gigantenduell mit der 20-maligen Majorsiegerin Serena Williams kommen. Die Branchenführerin aus den USA spielt ihr Viertelfinale am Nachmittag gegen die Weißrussin Wiktoria Asarenka.