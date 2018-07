Colombo (AFP) In Sri Lanka ist erstmals ein Verfassungsrichter von der Polizei festgenommen worden. Dem Richter Sarath de Abrew wird vorgeworfen, er habe in einem Vorort der Hauptstadt Colombo eine 39-jährige Frau zu vergewaltigen versucht und sie geschlagen, als sie ihn zurückwies, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Verdächtige sei gegen die Zahlung einer Kaution von umgerechnet rund 3500 Euro wieder freigelassen worden.

