Seoul (AFP) Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung schwächelt weiter. Für das zweite Quartal 2015 rechnet das Unternehmen beim operativen Ergebnis mit einem Rückgang von rund vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf umgerechnet etwa 5,5 Milliarden Euro, wie Samsung am Dienstag in Seoul bekannt gab. Sollten sich die Zahlen endgültig bestätigen, wäre dies der siebte Rückgang auf Quartalsbasis in Folge.

