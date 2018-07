Beirut (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag eines mutmaßlichen Mitglieds der Dschihadistenmiliz Al-Nusra-Front im Norden Syriens sind nach Angaben von Aktivisten 25 Kämpfer der syrischen Regierung getötet worden. Der Attentäter habe sich in Al Sahra, einem Vorort von Aleppo, in einem Fahrzeug in die Luft gesprengt, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Die Explosion ereignete sich demnach vor einem Waisenhaus, das von Regierungstruppen als Stützpunkt genutzt wurde.

