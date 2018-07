Wimbledon (SID) - Der frühere Davis-Cup-Spieler Philipp Petzschner hat an der Seite des Israelis Jonathan Erlich in Wimbledon das Doppel-Halbfinale erreicht. Die Qualifikanten gewannen gegen die an Nummer zwei gesetzten Ivan Dodig/Marcelo Melo (Kroatien/Brasilien) mit 4:6, 6:2, 6:2, 6:4 und treffen nun auf Andy Murrays Bruder Jamie (Großbritannien) und dessen australischen Partner John Peers.

Der 31-jährige Petzschner, der mit Frau und zwei Kindern in Pulheim bei Köln lebt, hatte gemeinsam mit dem Österreicher Jürgen Melzer 2010 in Wimbledon und 2011 bei den US Open in New York die Doppel-Konkurrenz gewonnen.