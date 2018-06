Ankara (AFP) In mehreren Vierteln der türkischen Hauptstadt Ankara haben Islamisten in der Nacht zum Dienstag Poster mit Todesdrohungen gegen Homosexuelle aufgehängt. Eine bislang wenig in Erscheinung getretene Gruppe namens Junge Islamische Verteidigung bekannte sich im Internetdienst Twitter zu der Aktion. Die Poster seien eine "Antwort auf die amoralischen Aktionen" von Lesben, Schwulen und Bisexuellen. Auf dem Poster ist auch ein Bild von der Homosexuellenparade Gay Pride aus dem vergangenen Jahr in Istanbul zu sehen.

