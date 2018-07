New York (AFP) Die für Dienstag geplante Abstimmung über die umstrittene UN-Resolution zum 20. Jahrestag des Massakers in Srebrenica ist verschoben worden. Das Votum im UN-Sicherheitsrat solle nun am Mittwoch stattfinden, teilten Diplomaten am Sitz der Vereinten Nationen in New York mit. Bis dahin werde noch weiter verhandelt. Großbritannien hatte die Resolution eingebracht, die das Kriegsverbrechen im Bosnien-Krieg scharf verurteilt. Russland stört sich vor allem an dem in dem Text verwendeten Begriff Völkermord und drohte laut Diplomaten mit einem Veto im UN-Sicherheitsrat.

