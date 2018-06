Oslo (AFP) Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin und Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai hat die Regierungen der Welt dazu aufgerufen, zur Sicherstellung einer umfassenden Schulbildung für alle Kinder "acht Tage Rüstungsausgaben" einzusparen. Die 17-Jährige sagte am Dienstag bei einem Aufenthalt in Oslo unter Berufung auf Berechnungen des nach ihr benannten Malala-Fonds, in dieser Weise könnten 39 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 35 Milliarden Euro) vom Militär abgezogen und in die Bildung investiert werden. Damit könnte für alle Kinder der Welt eine zwölfjährige Schulbildung bezahlt werden.

