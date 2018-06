Washington (AFP) Die US-Bundespolizei ist besorgt über das wachsende Angebot verschlüsselter Internetkommunikation, die auch von der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) für ihre Aktivitäten genutzt wird. Islamisten, die für den IS in den USA Kämpfer rekrutierten, nutzten zunehmend verschlüsselte Kommunikationsangebote, schrieb FBI-Chef James Comey in einem Beitrag, der am Montag von der auf nationale Sicherheit spezialisierten Website Lawfareblog.com veröffentlicht wurde. Aus Syrien könnten so in den USA irregeleitete Menschen zu Morden verührt werden.

