Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat am Dienstag den Chef der Kommunistischen Partei Vietnams, Nguyen Phu Trong, im Weißen Haus in Washington empfangen. Trong ist das erste Oberhaupt der in Vietnam herrschenden Kommunistischen Partei, das zu Besuch im US-Präsidentensitz ist. Für gewöhnlich werden dort nur Staats- und Regierungschefs anderer Länder empfangen. Vor dem Weißen Haus versammelten sich einige hundert Demonstranten, die gegen die Menschenrechtslage in dem südostasiatischen Land protestierten.

