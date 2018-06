Washington (AFP) Das US-Militär kommt mit der Ausbildung von gemäßigten syrischen Rebellen für den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kaum voran. "Wir bilden derzeit rund 60 Kämpfer aus", sagte Verteidigungsminister Ashton Carter am Dienstag bei einer Anhörung im US-Senat. "Diese Zahl ist viel geringer, als wir zu diesem Zeitpunkt gehofft hätten." Grund sei unter anderem der langwierige Überprüfungs- und Auswahlprozess der Syrer, die sich für den Kampf gegen die Dschihadisten in ihrer Heimat melden.

