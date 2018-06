Offenbach (dpa) - Über mehrere Regionen Deutschlands sind am Abend schwere Unwetter hinweggefegt. In Baden-Württemberg wurde die Autobahn 5 bei Heidelberg wegen umgestürzter Bäume gesperrt. In Framersheim in Rheinland-Pfalz berichtete die Polizei von einem Tornado. Bei einem Haus sei das Dach eingestürzt, es sei dadurch unbewohnbar geworden, sagte ein Polizeisprecher in Mainz. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. In Niedersachsen kam es im Raum Göttingen zu Verkehrsbehinderungen. Bäume stürzten auf Autos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.