Gütersloh (dpa) - Die Städte wachsen, die Dörfer schrumpfen: Die Bevölkerungszahlen in Deutschland entwickeln sich einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge in den kommenden 15 Jahren extrem auseinander. Ländliche Regionen verlieren demnach teils dramatisch an Einwohnern. Die städtischen Ballungsräume werden immer größer. Folge: Auf dem Land wird es zunehmend schwieriger, eine funktionierende Infrastruktur etwa bei Nahverkehr oder ärztlicher Versorgung sicherzustellen.

