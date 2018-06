Shanghai (AFP) Trotz zahlreicher staatlicher Eingriffe kämpfen die chinesischen Börsen weiter gegen eine Talfahrt. Der Aktienmarkt in Hongkong verlor am Mittwochnachmittag (Ortszeit) 7,35 Prozent und büßte damit mehr als 1800 Punkte ein. Die Börse in Shanghai schloss mit fast sechs Prozent im Minus, nachdem sie im Tagesverlauf zeitweise bereits mehr als acht Prozent eingebüßt hatte. Die Börse in Shenzen fiel um 2,5 Prozent.

