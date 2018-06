Brüssel (AFP) Vor dem EU-Sondergipfel am Sonntag hat die griechische Regierung konkrete Reformen im Gegenzug für weitere Hilfen in Aussicht gestellt. Bis Donnerstag werde Athen Vorschläge für "glaubhafte Reformen, für eine faire und machbare Lösung" vorlegen, kündigte Regierungschef Alexis Tsipras am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg an. Die griechischen Banken bleiben angesichts der dramatischen Finanzknappheit bis kommenden Montag geschlossen.

