Berlin (AFP) Das Bundeskabinett hat den früheren Bundesverwaltungsrichter Kurt Graulich zur sogenannten Vertrauensperson ernannt, die Einblick in streng geheime US-Spionageunterlagen nehmen soll. Das teilte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Berlin mit. Die Berufung eines solchen Sonderbeauftragten ist umstritten. Grüne und Linke wollen die Dokumente selbst einsehen und haben Klage beim Bundesverfassungsgericht angekündigt.

