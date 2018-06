Frankfurt/Main (AFP) Mehr als zwei Monate nach der Festnahme eines mutmaßlichen islamistischen Ehepaares aus dem hessischen Oberursel ist die Frau aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das Amtsgericht Frankfurt am Main hob am Mittwoch bei einem Haftprüfungstermin den Haftbefehl auf, wie ein Gerichtssprecher sagte. Als mögliches Anschlagsziel war nach der Festnahme des Paares Ende April ein Radrennen in Frankfurt vermutet worden, das daraufhin abgesagt wurde.

