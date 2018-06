Dresden (AFP) Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage im Skandal um den Finanzkonzern Infinus erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch erklärte, wird dem Konzern-Gründer und fünf weiteren Managern "gewerbsmäßiger Betrug im besonders schweren Fall und Kapitalanlagebetrug" zur Last gelegt. Die Anklage geht demnach von rund 22.000 geschädigten Anlegern und einem Anlangevolumen von 312 Millionen Euro aus. Fünf der Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft - darunter der Firmengründer und Hauptbeschuldigte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.