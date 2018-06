Düsseldorf (AFP) In der Union formiert sich der Widerstand gegen ein weiteres Hilfspaket für Griechenland. "Die Griechen haben das Recht, Nein zu sagen, und jetzt haben wir das Recht, ebenfalls Nein zu sagen", sagte der stellvertretende Unionsfraktionschef Hans-Peter Friedrich (CSU) der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) mit Blick auf das Referendum der Griechen gegen die Gläubiger-Forderungen und Athens Forderung nach einem dritten Hilfspaket. Er kenne keinen einzigen Kollegen in seiner Fraktion, der eine Basis für ein drittes Hilfspaket sehe, sagte Friedrich.

