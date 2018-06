Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Jeffrey Dean Morgan (49, "Watchmen - Die Wächter") lässt sich nach mehreren Spielfilmen wieder auf eine Fernsehserie ein. "Variety" zufolge wird er in der siebten Staffel der Hitserie "The Good Wife" eine feste Rolle übernehmen.

Julianna Margulies mimt in der Drama-Serie eine Hausfrau, die aus Not wieder ihren Beruf als Prozessanwältin aufnehmen muss. Morgan war zuvor in TV-Serien wie "Emergency Room - Die Notaufnahme", "Grey's Anatomy", "Supernatural" und "Magic City" zu sehen. Mit Halle Berry steht er derzeit auch für das Science-Fiction-Drama "Extant" vor der Fernsehkamera.