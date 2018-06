Paris (AFP) Eigentlich wollte Front-National-Chefin Marine Le Pen ihrem Vater Jean-Marie möglichst schnell den Ehrenvorsitz von Frankreichs Rechtsextremen entziehen - doch daraus wird wohl nichts. Ein Gericht in Nanterre bei Paris ordnete am Mittwoch an, eine laufende Mitgliederbefragung zur Streichung des Ehrentitels auszusetzen. Damit triumphierte der 87-jährige Parteigründer zum zweiten Mal binnen einer Woche über seine Tochter.

