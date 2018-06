Nanterre (AFP) Im Streit mit der Führung von Frankreichs rechtsextremer Front National (FN) hat Parteigründer Jean-Marie Le Pen einen weiteren juristischen Erfolg erzielt. Ein Gericht in Nanterre bei Paris ordnete am Mittwoch an, eine laufende Mitgliederbefragung auszusetzen, mit der Le Pen der Titel des FN-Ehrenpräsidenten entzogen werden soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.