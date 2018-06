Paris (AFP) Mit drastischen Worten hat die französische Zentralbank vor einem "Chaos" in Griechenland gewarnt, sollte es bis Sonntag zu keiner Einigung mit den Gläubigern kommen. "Die griechische Wirtschaft steht am Rande einer Katastrophe", sagte Zentralbankchef Christian Noyer am Mittwoch dem Radiosender Europe 1. "Es braucht unbedingt eine Vereinbarung bis kommenden Sonntag, das ist die letzte Frist. Danach ist es zu spät und die Konsequenzen werden schwerwiegend sein." In Griechenland drohten "Aufruhr" und "Chaos".

