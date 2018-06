London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron hat einen Haushaltsentwurf mit Sozialkürzungen in Milliardenhöhe vorgelegt. Bei den Sozialausgaben seien Einsparungen in Höhe von zwölf Milliarden Pfund (17 Milliarden Euro) vorgesehen, sagte Finanzminister George Osborne am Mittwoch bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs im Parlament. Weitere fünf Milliarden Pfund sollen demnach neue Maßnahmen etwa im Kampf gegen die Steuerflucht bringen. Außerdem will die Regierung die Verwaltungsausgaben senken.

