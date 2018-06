Bagdad (AFP) Wegen des Massakers von Dschihadisten an hunderten Rekruten in der Stadt Tikrit hat die irakische Justiz am Mittwoch 24 Menschen zum Tode verurteilt. Das Gericht in Bagdad befand nach eigenen Angaben nach Beratungen, dass die gesammelten Beweise ausreichten, "um 24 Angeklagte zu bestrafen". Die Verantwortlichen für das Massaker würden zum Tod durch den Strang verurteilt, sagte der Richter. Die Verurteilten hatten allesamt eine Schuld zurückgewiesen. Angeklagt waren insgesamt 28 Verdächtige.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.