Berlin (dpa) - Wegen des Verdachts groß angelegter Betrügereien mit Schrottimmobilien hat die Polizei in acht Bundesländern Wohnungen und Büros durchsucht. Betroffen waren Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen. Den acht Verdächtigen wird Betrug in mindestens 18 Fällen vorgeworfen. Sie sollen ahnungslosen Käufern überteuerte Eigentumswohnungen als Steuersparmodell verkauft haben. Die Kaufpreise sollen teilweise dreieinhalb Mal so hoch wie der eigentliche Wert gewesen sein.

