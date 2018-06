Berlin (dpa) - An den 7. Juli werden sie sich erinnern: Die Schauspielerin Mariella Ahrens (46, "Ein Fall von Liebe") und Patrick Graf von Castell (50) haben sich am Dienstag offiziell scheiden lassen - genau acht Jahre nach ihrer kirchlichen Hochzeit.

"Es war ein witziger Zufall, dass das Gericht uns ausgerechnet den Scheidungstermin an unserem Hochzeitstag gegeben hat", sagte der Neffe des Stift-Fabrikanten Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch. Das Paar hatte sich bereits 2012 offiziell getrennt.

"Vielleicht war das Datum vom Schicksal so vorgesehen. Es war auf jeden Fall ein Zufall", sagte die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspielerin, die 2004 für RTL ins Dschungelcamp ging.

Die Scheidung in einem Gericht in Berlin-Kreuzberg dauerte dem Bericht zufolge nur zehn Minuten. "So fröhlich und kurz habe ich mir eine Scheidung nicht vorgestellt", erklärte Ahrens der Zeitung. Bei ihnen laufe alles harmonisch und freundschaftlich ab, fügte ihr Ex-Mann hinzu. Beide haben zusammen eine achtjährige Tochter. Ahrens hat eine weitere Tochter aus einer früheren Beziehung.

