Belgrad (AFP) Als historisches Signal der Aussöhnung will der serbische Ministerpräsident Alexander Vucic an der Gedenkzeremonie zum 20. Jahrestags des Massakers in Srebrenica in der bosnischen Stadt teilnehmen. "Es ist Zeit zu zeigen, dass wir bereit zur Aussöhnung sind, dass wir bereit sind, uns vor den Opfern zu verneigen", sagte Vucic am Dienstagabend in Belgrad zur Begründung. 1995 hatten bosnisch-serbische Milizen in Srebrenica rund 8000 Muslime - vorwiegend Männer und Jungen - verschleppt und getötet.

