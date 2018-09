Nairobi (AFP) Die südsudanesischen Rebellen halten einen Friedensschluss in ihrem Land ohne Rücktritt des Präsidenten Salva Kiir nicht für möglich. Der Chef der Aufständischen, Riek Machar, sagte am Mittwoch in Nairobi, Kiir trage die Schuld für das Wiederaufflammen der Kämpfe und müsse zurücktreten. Sollte sich der Präsident weigern, habe das Volk "jedes Recht sich zu erheben, um das Regime zu stürzen".

