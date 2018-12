Koh Samui (AFP) In Thailand hat am Mittwoch der Prozess gegen zwei Migranten aus Myanmar begonnen, denen der Mord an einem britischen Touristenpaar vorgeworfen wird. Die beiden Männer erschienen in Fußfesseln vor Gericht auf der Insel Koh Samui. Ihnen wird Mord, Vergewaltigung und Raub vorgeworfen. An dem Prozess nehmen auch Angehörige der Opfer teil.

