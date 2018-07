Istanbul (AFP) Die Türkei baut an der Grenze zu Syrien ein neues Flüchtlingslager für 55.000 Menschen. Angesichts der Kämpfe im Norden Syriens sei mit einem plötzlichen Ansturm von 100.000 Flüchtlingen zu rechnen, sagte der Chef der türkischen Katastrophenschutzbehörde, Fuat Oktay, nach Presseberichten vom Mittwoch. Das neue Lager entsteht in der Grenzprovinz Kilis, wo sich bereits ein anderes großes Auffanglager befindet. Insgesamt hat die Türkei bisher fast zwei Millionen Syrer aufgenommen. Allein in der Provinz Kilis halten sich mehr als 120.000 Flüchtlinge auf.

