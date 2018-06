Athen (AFP) Angesichts des anhaltenden Ringens um einen Ausweg aus der Griechenland-Krise bleiben die Banken in dem vor der Pleite stehenden Land weiter geschlossen. Wie am Mittwochabend aus dem Finanzministerium in Athen verlautete, sollen die Geldinstitute bis kommenden Montag geschlossen bleiben.

