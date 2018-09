Washington (AFP) US-Finanzminister Jacob Lew sieht kaum Ansteckungsgefahren durch die Griechenland-Krise für das weltweite Wirtschafts- und Finanzsystem. Die Lage sei verglichen mit den Jahren 2010 bis 2012 "sehr anders", sagte Lew am Mittwoch bei einer Veranstaltung am Washingtoner Politikinstitut Brookings. "Das Ansteckungsrisiko ist in hohem Maße eingedämmt worden." Ein mögliches Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro stelle "kein unmittelbares Risiko" für die US-Wirtschaft dar, berge aber Gefahren für die "wirtschaftliche und geopolitische Stabilität in Europa".

