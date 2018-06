Washington (AFP) Aus Spargründen sollen die US-Bodentruppen in den kommenden zwei Jahren um 40.000 Soldaten verkleinert werden. Auch 17.000 zivile Stellen bei den Streitkräften würden gestrichen, sagte am Dienstag ein Vertreter des Verteidigungsministeriums in Washington der Nachrichtenagentur AFP und bestätigte damit einen Bericht der Zeitung "USA Today". Der Ministeriumsvertreter kündigte an, die Stellenstreichungen würden bald offiziell bekannt gegeben. Laut "USA Today" soll dies diese Woche erfolgen.

