Berlin (dpa) - Langzeitarbeitslosen in Deutschland gehen hohe Summen wegen Sanktionen verloren. In den vergangenen sieben Jahren büßten Hartz-IV-Bezieher deshalb rund 1,5 Milliarden Euro ein. Allein 2014 bekamen die Betroffenen aus dem Grund im Schnitt 107 Euro weniger, wie aus einer Antwort der Bundesagentur für Arbeit an die Linke-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann hervorgeht. SPD und Union streben in dem Bereich nun Vereinfachungen an. Sanktionen werden etwa verhängt, wenn eine angebotene Arbeit nicht angenommen wurde oder wenn Vorgaben des Jobcenters nicht eingehalten wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.