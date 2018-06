Dallas (SID) - Der begehrte Center DeAndre Jordan und Point Guard Jeremy Lin haben den Dallas Mavericks um Superstar Dirk Nowitzki einen Korb gegeben. Jordan zog sich in letzter Sekunde aus seinem bereits vermeldeten Vierjahresvertrag bei den Mavericks zurück und verlängerte stattdessen für fünf Jahre und 110 Millionen Dollar bei den Los Angeles Clippers. Lin wird künftig für die Charlotte Hornets auf Punktejagd gehen.

Gerade auf DeAndre Jordan hatte Dallas gesetzt. Der 26-Jährige sollte Tyson Chandler ersetzen, der die Texaner zum zweiten Mal verlässt, dieses Mal in Richtung Phoenix Suns. Das Team aus Arizona machte den Wechsel am Donnerstag perfekt. Nach der Rolle rückwärts von Jordan herrscht bei den "Mavs" unter dem Korb ein Vakuum.

Zu allem Überfluss platzte auch die Verpflichtung von Jeremy Lin, der in Dallas die Lücke schließen sollte, die nach dem Abgang der Aufbauspieler Monta Ellis (wohl zu den Indiana Pacers) und Rajon Rondo (Sacramento Kings) entstanden ist.

"Ich wollte zu einem Team, in dem ich wieder den Basketball spielen kann, den ich liebe", schrieb Lin, der zuletzt bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag stand und dort im Schnitt auf 11,2 Punkte und 4,6 Assists pro Spiel kam.

Lin war Anfang 2012 berühmt geworden, als er von den New York Knicks in die Startaufstellung beordert wurde und in den ersten fünf Spielen 136 Punkte erzielte - jene Zeit ging als "Linsanity" in die NBA-Geschichte ein. In der Folge blieb Lin aber hinter den hohen Erwartungen zurück, bei den Houston Rockets (2012 bis 2014) und den Lakers enttäuschte er weitgehend.