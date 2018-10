Shanghai (AFP) Neue Maßnahmen der Regierung in Peking haben die Talfahrt an Chinas Börsen am Donnerstag vorerst gestoppt. Der Leitindex Shanghai Composite fiel zwar am Morgen noch einmal um weitere 3,8 Prozent, legte dann aber stark zu und schloss mit 5,8 Prozent im Plus. Der Shenzhen Composite Index schloss mit 3,8 Prozent.

