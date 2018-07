Luxemburg (AFP) Deutschland muss seine Regelungen für Schwermetalle in Spielzeug weitgehend den EU-Regeln anpassen. Deutschland habe nicht nachgewiesen, dass das eigene Grenzwertsystem den Kindern einen besseren Gesundheitsschutz biete, entschied am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. (Az: C-360/14)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.