Frankfurt/Main (AFP) Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat sich gegen weitere Finanzhilfen der Europäischen Zentralbank (EZB) für Griechenland in der jetzigen Situation ausgesprochen. Zweifel an der Solvenz griechischer Banken seien legitim und nähmen jeden Tag zu, sagte Weidmann am Donnerstag auf einer Tagung der Bundesbank in Frankfurt am Main. Es müsse klar sein, dass die Verantwortung für weitere Entwicklungen in Griechenland und für alle Entscheidungen zu Finanzhilfen bei der griechischen Regierung sowie den Partnerländern liege - und nicht beim EZB-Rat.

