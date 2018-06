Luxemburg (AFP) Im Streit um die Verteilung von 60.000 Flüchtlingen in Europa hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) von den EU-Partnern Solidarität gefordert. Deutschland sei bereit, "einen großen Anteil" der Flüchtlinge aufzunehmen, sagte de Maizière am Donnerstag beim Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg. "Allerdings ist das geknüpft daran, dass auch andere Staaten das tun." Zudem müsse verhindert werden, dass auf andere EU-Länder verteilte Flüchtlinge "sofort dann anschließend nach Deutschland kommen". De Maizière zeigte sich mit Blick auf eine Einigung bei dem Ministertreffen "verhalten optimistisch".

