Berlin (AFP) Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat am Donnerstag Zuwendungsbescheide in Höhe von 1,17 Millionen Euro an einen Forschungsverbund überreicht, der an Alternativen gegen das Kükenschreddern arbeitet. Die Alternativmethode - bei der das Geschlecht eines Kükens bereits im Ei bestimmt werden kann - sei erforscht, "jetzt müssen wir die Praxisreife vorantreiben", erklärte Schmidt in Berlin. Jährlich werden laut Schmidt rund 45 Millionen Küken getötet, weil sie wirtschaftlich keinen Nutzen bringen.

