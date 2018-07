Berlin (AFP) Angesichts des enormen Anstiegs der durch psychische Leiden verursachten Kranktage in Deutschland haben Experten vor einer Dramatisierung dieser Entwicklung gewarnt. Betroffene akzeptierten heute ihr psychisches Leiden eher und suchten Hilfe, was in der Folge zu häufigeren Krankschreibungen führe, erklärte der Chef des BKK-Dachverbandes, Franz Knieps, am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung des "Gesundheitsatlas 2015". Auch die umfangreicheren Kenntnisse der Ärzte trügen zum Anstieg der Krankschreibungen wegen psychischer Probleme bei.

