Washington (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seinen Ausblick für das weltweite Wirtschaftswachstum in diesem Jahr leicht gesenkt. Verantwortlich dafür sei aber weniger die Griechenland-Krise, sondern vor allem der harte Winter in den USA, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht hervorgeht. Der IWF erwartet für 2015 einen Anstieg der globalen Wirtschaftsleistung um 3,3 Prozent, ein Minus von 0,2 Prozentpunkten im Vergleich zur Prognose vom April.

